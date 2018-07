Corinthians cede e reduz preço de ingresso de jogos no Itaquerão

O Corinthians anunciou no início da noite desta quarta-feira uma redução de preços dos ingressos para os jogos no Itaquerão. Além disso, há mais descontos para quem participa do programa Fiel Torcedor e compra pacotes para três jogos. A decisão acontece após pressão de boa parte da torcida, descontente com preços praticados na nova arena. O preço diminuiu nos setores mais caros do estádio.

Outra novidade: os associados dos planos Minha Vida, Minha História e Meu Amor terão direito a adquirir ingressos em novos setores. O clube colocou à venda ingressos, já com os descontos, para três jogos: Goias (21/8), Fluminense (31/8), ambos pelo Campeonato Brasileiro, e oitavas de final da Copa do Brasil (o rival ainda não está definido). A nova política de preço só não vale para o jogo deste sábado, contra o Bahia, porque as vendas já haviam sido iniciadas.

O ingresso de arquibancada continua R$ 50, e o do setor Leste Inferior, R$ 80. Houve redução no valor cobrado nos setores Leste Superior (de R$ 180 para R$ 150), Oeste Inferior (de R$ 250 para R$ 200) e Área Vip (de R$ 400 para R$ 350). Os torcedores dos planos Minha História e Meu Amor têm descontos de 50% no preço cheio dos bilhetes caso comprem, de uma só vez, ingressos para os três jogos.

Confirma os novos preços divulgados no site oficial do Corinthians:

PLANO MINHA TORCIDA:

Norte – R$ 50

30% de desconto em qualquer quantidade de jogos adquiridos

PLANO MINHA VIDA:

Sul – R$ 50

30% para um jogo comprado; 35% para dois; e 40% para três

Leste inferior – R$ 80

30% para um jogo comprado; 35% para dois; e 40% para três

Leste Superior – R$ 150

20% de desconto em qualquer quantidade de jogos adquiridos

PLANO MINHA HISTÓRIA:

Leste inferior – R$ 80

30% para um jogo comprado; 35% para dois; e 40% para três

Leste Superior – R$ 150

30% para um jogo comprado; 40% para dois; e 50% para três

PLANO MEU AMOR

Leste Superior – R$ 150

30% para um jogo comprado; 40% para dois; e 50% para três

Oeste Inferior – R$ 200

30% para um jogo comprado; 40% para dois; e 50% para três

Oeste VIP – R$ 350

30% para um jogo comprado; 40% para dois; e 50% para três