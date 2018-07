Corinthians celebra 3 patrocínios pontuais para decisão

Apenas da Iveco, o time receberá R$ 2 milhões (R$ 1 milhão por jogo contra o Boca) para que a marca seja exibida novamente no peito e nas costas da camisa, enquanto a Marabraz voltará a ocupar as mangas e a Bombril estará na região dos ombros. Já para o duelo contra o Santos, o clube recebeu, apenas da Iveco, R$ 800 mil por partida da semifinal.

Os lucros contabilizados com estes três patrocinadores pontuais foram celebrados pelo Corinthians, que com os acordos firmados exibirá cinco marcas em sua camisa diante do Boca, pois já conta com a FISK (na parte inferior do uniforme) e a TIM (no número) como parceiros desde a última temporada.

"Antes das semifinais, o Corinthians tinha as três maiores audiências do ano na TV. Nos jogos contra o Santos, batemos dois recordes, somando mais de 40 pontos de média. Ou seja, a exposição que proporcionamos é inquestionável. Estou feliz por anunciar que todas essas grandes empresas serão nossas parceiras em um momento histórico e tenho certeza que elas ficarão muito felizes com a entrega que acontecerá na final", disse Ivan Marques, diretor de marketing do Corinthians, por meio de nota publicada no site oficial do clube, lembrando que a grande audiência da TV impulsionou o fechamento dos acordos de publicidade.

O Corinthians não divulgou os valores arrecadados com estes três patrocínios pontuais fechados para a decisão contra o Boca Juniors, mas segue comemorando as grandes receitas que teve e terá com a passagem para a final da Libertadores. O primeiro jogo da decisão será nesta quarta-feira, em Buenos Aires. O duelo de volta está marcado para o dia 4 de julho, no Pacaembu.