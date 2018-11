Corinthians chega à 26ª derrota na temporada e segue com chances de rebaixamento

O Corinthians acumulou a 15ª derrota no Campeonato Brasileiro, a 26ª na temporada, ao perder por 1 a 0 para o Atlético-PR pela 36ª rodada da competição. Com o técnico Jair Ventura, o time alvinegro ainda não conseguiu vencer fora de casa e, a duas rodadas do fim, ainda se vê ameaçado pelo rebaixamento.

As chances de cair são pequenas, de 1% segundo o matemático Tristão Garcia. Mas a temporada é para ser esquecida. Nem mesmo quando caiu para a segunda divisão, em 2007, o Corinthians perdeu tanto durante o ano. Para Jair Ventura, no jogo de quarta-feira, faltou ao elenco permanecer ligado no segundo tempo. Ele também criticou a equipe por levar gol de bola parada.

"O primeiro tempo equilibrado na parte defensiva e ofensiva. Fizemos uma boa partida. Mas o Atlético-PR voltou aceso e a gente nem tanto. Falamos muito sobre ficar ligado nos 90 minutos, falamos em bola parada, mas a jogada aérea que treinamos tanto acabou sendo o nosso vilão", disse. "O campeonato está chegando ao fim, faltam dois jogos. Espero diante da nossa torcida fazer um bom primeiro e segundo tempo e sair com a vitória.

Na temporada em que foi rebaixado, foram 23 derrotas no total, três a menos do que o atual elenco conseguiu somar. Jair Ventura completou 17 jogos à frente do Corinthians e acumula uma campanha digna de time rebaixado. Foram 17 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas, com desempenho de 33,3%, igual ao do Vitória, que ocupa a penúltima colocação atual.

A derrota manteve o Corinthians em 12º lugar, com 43 pontos, a seis de distância da zona do rebaixamento. O tropeço diante do Atlético-PR também manteve o Corinthians sem vencer como visitante no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro volta a campo no domingo, quando vai encarar a Chapecoense, em Itaquera. Na rodada final, os comandados de Jair Ventura enfrentam o Grêmio, em Porto Alegre.

Para a próxima partida, o treinador contará com o retorno do atacante Romero, que volta da seleção paraguaia, e poderá dar nova chance ao lateral-esquerdo Carlos Augusto, que retorno da seleção brasileira sub-20. O jogador chegou a ficar no banco de reservas no duelo em Curitiba, mas não entrou pois havia jogado na véspera o amistoso contra a Colômbia, em Goiânia.