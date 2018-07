Corinthians chega a Yokohama para decisão do Mundial

YOKOHAMA - O Corinthians já está em Yokohama, palco da final do Mundial de Clubes, que será disputada neste domingo. Após derrotar na quarta-feira o Al Ahly, do Egito, por 1 a 0, pelas semifinais do torneio, o time viajou na tarde desta quinta-feira (madrugada no Brasil) de trem-bala - o trajeto de aproximadamente 300 quilômetros foi feito em cerca de 1h30.

A chegada ao hotel em Yokohama foi tranquila, nada comparada ao primeiro dia de Japão - quando o time chegou em Nagoya, há uma semana, houve tumulto e muitos torcedores aguardavam pela delegação corintiana na porta do hotel.

A tendência é que a partir de sexta-feira o número de torcedores aumente, porque Yokohama está muito próximo de Tóquio, a 30 quilômetros, reduto da torcida corintiana.

"Chegamos bem, estamos bem, e a partir de amanhã é trabalho, trabalho e trabalho", disse o presidente Mário Gobbi, que achou normal o placar do jogo contra o Al Alhy, vitória suada por 1 a 0.

"Não me assustei, nos sabíamos que tínhamos uma partida difícil, é estreia", disse Gobbi. "Eles estacam perdendo e vieram para cima, quem está perdendo sai mais para o jogo mesmo e nós tínhamos de buscar o contra-ataque."

TREINO

Os titulares pegarem leve no ''treino'' desta quinta-feira. Eles fizeram academia ainda em Nagoya e depois relaxaram na piscina do hotel. Quem não atuou precisou treinar no estádio de Kariya.

Em Yokohama, todos os jogadores voltam aos treinos na tarde desta sexta-feira, às 16 horas, no horário local (madrugada no Brasil), no Mitsuzawa Yokohama.