Corinthians chega ao 31.º empate em 2013 e bate recorde histórico

SÃO PAULO - O Corinthians chegou à marca de 31 empates em 2013 ao ficar no 0 a 0 com o Internacional no último sábado, no Pacaembu, em jogo válido pelo Brasileirão. O confronto marcou a quebra de um recorde histórico, e negativo. Nas últimas 103 temporadas, desde 1910, o time corintiano nunca havia empatado tantas vezes em um único ano. O atual retrospecto supera o de 1991, quando a equipe empatou 30 jogos.

Naquela ocasião, o time de Nelsinho Baptista (depois Cilinho) disputou 70 partidas oficiais, com mais 30 triunfos e dez derrotas. Já o elenco deste ano, sob o comando de Tite, entrou em campo 74 vezes. Além dos 31 empates, o Corinthians venceu 29 jogos e perdeu 14. O número de empate sem gols em 2013 também é o maior da história corintiana. No total, são 15 (dez no Brasileirão, três no Campeonato Paulista e dois na Copa do Brasil). A marca é a mesma de 1990, ano do primeiro título brasileiro. Naquela temporada, 15 dos 62 confrontos oficiais terminaram 0 a 0.

Neste ano, mais 13 jogos do Corinthians terminaram com igualdade de 1 a 1. Em apenas três oportunidades, o placar do empate foi 2 a 2. Os resultados ajudaram a aumentar a escassez de gols da equipe. O ataque corintiano foi às redes apenas 82 vezes, no pior rendimento em nove anos. No Brasileirão, o time só fica atrás do rebaixado Náutico, que marcou 21 gols.

COM TITE

O jogo contra o Internacional também marcou a despedida de Tite e do lateral Alessandro do Pacaembu. O treinador ainda comanda a equipe na última rodada, na Arena Pernambuco, diante do Náutico. No total, o técnico dirigiu o Corinthians em 272 oportunidades - contando a passagem entre 2004 e 2005. Com aproveitamento de 58,6%, o Corinthians empatou 88 vezes, com 130 vitórias e 54 derrotas sob o comando do treinador.

No primeiro trabalho de Tite no clube, 15 das 51 partidas terminaram com placar igual. Após seu retorno ao Corinthians, em outubro de 2010, o treinador viu o número de empates manter a proporção - na média, 28% dos confrontos terminaram empatados. Em 2011, 63 partidas foram disputadas pela equipe, com 16 empates, além de 33 vitórias e 14 derrotas. Em 2012, ano das duas maiores conquistas da histórias do clube, Libertadores e Mundial da Fifa, a incidência foi um pouco maior: 74 jogos, 22 empates e 39 vitórias - o time acabou derrotado 13 vezes. Neste ano, contudo, o número subiu consideravelmente: quase 42% dos confrontos do Corinthians empataram.

TEMPORADAS COM MAIS EMPATES

1979

65 jogos: 25 empates (mais 30 vitórias e 10 derrotas)

1981

71 jogos: 25 empates (mais 24 vitórias e 22 derrotas)

1983

70 jogos: 24 empates (mais 35 vitórias e 11 derrotas)

1985

66 jogos: 28 empates (mais 22 vitórias e 16 derrotas)

1990

62 jogos: 28 empates (mais 27 vitórias e 7 derrotas)

1991

70 jogos: 30 empates (mais 30 vitórias e 10 derrotas)

1996

75 jogos: 27 empates (mais 32 vitórias e 16 derrotas)

2009

71 jogos: 24 empates(mais 32 vitórias e 15 derrotas)

2013

74 jogos: 31 empates (mais 29 vitórias e 14 derrotas)