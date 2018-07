Corinthians chega ao Japão e torcida faz festa em hotel

NAGOYA - Após parada de um dia em Dubai, o Corinthians já chegou ao Japão. A delegação corintiana desembarcou no aeroporto de Narita por volta das 17h15 (6h15 horário de Brasília) e está a caminho da cidade de Nagoya. Cerca de apenas 30 torcedores aguardavam a equipe no local, fato que contrastou com o caloroso embarque corintiano no Brasil, onde cerca de 15 mil torcedores foram até o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

Após o desembarque, a delegação seguiu de ônibus rumo a Tóquio, onde pegará o famoso trem bala japonês em direção a Nagoya, destino final deste seu percurso - esse trajeto leva cerca de duas horas. Antes da chegada corintiana, um grupo de cerca de 100 torcedores, em sua grande maioria com as camisas da organizada Gaviões da Fiel, já está aguardando a equipe em clima de festa no hotel no qual a delegação ficará hospedada em Nagoya.

A segurança do hotel que abrigará o Corinthians já montou, inclusive, um setor cercado por grades para os torcedores ficarem todos reunidos no mesmo local, com o objetivo de evitar maiores problemas durante a chegada do time.

O time fará o seu primeiro treino em solo japonês na manhã desta sexta-feira, as 11 horas do horário local (início da madrugada de quinta para sexta-feira do horário de Brasília), num estádio nas redondezas de Nagoya. A equipe fará a sua estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira, em Toyota, contra rival a ser definido.