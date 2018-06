Corinthians chega aos EUA e Rodriguinho brinca com 'quarta força'

O elenco do Corinthians desembarcou nesta segunda-feira em Orlando, na Flórida, para a disputa da Florida Cup. O meia Rodriguinho deu entrevista no local, lembrou sobre a desconfiança que existia sobre a equipe no ano passado e disse que, caso isso ocorra novamente, não haverá problema.

+ Corinthians vai atrás da contratação de Henrique Dourado, do Fluminense

"O torneio da Flórida deu sorte no ano passado, espero que aconteça o mesmo neste ano. Se quiserem achar que somos a quarta força de novo, tudo bem, podemos repetir o ano todo", disse o meia.

O principal objetivo da equipe na temporada parece estar bem definido na cabeça dos jogadores. O meia Jadson, outro atleta que também atendeu a imprensa, deixou claro que o foco estará na disputa da Copa Libertadores.

"O grande objetivo deste ano é a Libertadores. É o que todos querem. A Libertadores é a minha grande meta também porque eu nunca conquistei e é a principal competição que vamos disputar neste ano", comentou o jogador de 34 anos.

Nos Estados Unidos, o Corinthians fará dois jogos pela Florida Cup. Nesta quarta-feira, enfrenta o PSV, da Holanda, às 22h (de Brasília) e no sábado o confronto é contra o Rangers, da Escócia, às 16h.