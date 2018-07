Corinthians cogita pedir adiamento de jogo da Copa do Brasil

Os amistosos data Fifa se transformaram no principal problema do técnico Mano Menezes. O Corinthians estuda pedir adiamento do jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, dia 15 de outubro, no Mineirão. Como aconteceu no último domingo, contra o Criciúma, o time poderá perder quatro atletas para esta partida: Gil, Elias, Lodeiro e Guerrero, todos titulares da equipe.

Em outubro, haverá nova data Fifa. E ela vai coincidir com o jogo decisivo pela Copa do Brasil. O jogo da ida acontecerá dia 1º de outubro, e a volta, dia 15. A seleção brasileira já tem marcado amistoso dia 14 com o Japão. A partida será realizada em Cingapura.

Gil e Elias estão com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Se eles forem chamados novamente pelo técnico Dunga serão desfalques certos para a partida contra o Galo.

O Corinthians ainda não decidiu se já irá pedir adiamento. Há falta de datas no calendário brasileiro. Mas o clube acredita que a CBF tenha bom senso e não convoque jogadores dos times que disputam as fases decisivas no torneio mata-mata.

Por causa da primeira convocação de Dunga, para os amistosos contra Colômbia e Equador, Elias e Gil perderam o jogo de domingo contra o Criciúma, e devem ficar de fora também da partida de quinta-feira, diante do Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro.