Corinthians cogita volta de Cássio já diante da Ponte Preta SÃO PAULO - O departamento médico do Corinthians trabalha com a possibilidade, ainda que remota, de Cássio retornar ao time já na partida contra a Ponte Preta, em Campinas, nas quartas de final do Campeonato Paulista, marcada para domingo. Nesta segunda-feira, o goleiro volta a treinar com bola ao lado do preparador Mauri Lima. Caso não sinta dores ao longo da semana durante os treinamentos físicos, Tite vai começar a consultar seius parceiros da comissão técnica sobre a possibilidade de usar o jogador no fim de semana.