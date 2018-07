Corinthians coloca a garotada no ataque em Salvador contra o Bahia

“Os guris entraram bem. Nós temos de confiar neles.” A frase do goleiro Cássio é uma demonstração de apoio aos jovens atacantes do Corinthians que entrarão em campo em Salvador. O time precisa vencer o Bahia pelo Campeonato Brasileiro para continuar firme na briga por vaga na Libertadores.

Malcom tem apenas 17 anos e Luciano, 21. Os dois treinaram como titulares para o jogo desta tarde. No banco de reservas, a opção é Gustavo Tocantins, de 18 anos. Essas são as alternativas que Mano Menezes tem em mãos para substituir Paolo Guerrero.

O peruano foi convocado pela sua seleção para nova rodada de amistosos data Fifa – assim como o paraguaio Romero, o outro homem de frente de Mano.

Dos três jovens atacantes, Luciano é o que mais jogou e que marcou mais gols – são 15, que fazem dele o artilheiro do time na temporada. Mas tem tido dificuldades quando entra como titular. Ele é mais efetivo quando sai do banco de reservas e entra no segundo tempo.

Malcom é a principal promessa do Corinthians. Virou titular, mas depois da eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil voltou à reserva. Agora Mano resgatou o garoto, que só marcou um gol em 20 jogos pelo Corinthians.

Tocantins tem menos rodagem entre os três, ainda não fez nenhum gol, mas mostrou bom aproveitamento nos trabalhos de finalização durante a semana. Num dos treinos Mano Menezes chegou a escalar os três juntos, numa formação mais ofensiva.

Renato Augusto começa jogando e dará suporte à armação das jogadas, ao lado de Petros e Bruno Henrique, que atua na vaga de Elias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na defesa a baixa é o zagueiro Anderson Martins, machucado.

O jogo de hoje é vital para o Corinthians buscar uma vaga na Libertadores de 2015. A cinco rodadas do fim, o time tem 57 pontos e briga com pelo menos cinco outras equipes por um lugar no G-4 do Brasileirão.

DESESPERO

Para tentar um milagre e salvar a equipe do rebaixamento, o técnico Charles Fabian, que assumiu o posto na terça-feira após a demissão de Gilson Kleina, tomou medidas drásticas: afastou jogadores titulares do elenco, promoveu retorno de atletas que não jogavam havia meses e mexeu no esquema tático do time.

Com 31 pontos, o Bahia não pode nem pensar em não conseguir os três pontos em casa. Uma derrota hoje deixará a equipe com um pé e meio na Série B, porque só poderá chegar a 43 pontos.

FICHA TÉCNICA

Bahia: Marcelo Lomba; Railan, Lucas Fonseca, Titi e Pará; Fahel, Bruno Paulista, Galhardo, Rafael Miranda e Guilherme Santos; Kieza. Técnico: Charles Fabian.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros e Renato Augusto; Malcom e Luciano. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Horário: 17h

Na TV: Globo e Band