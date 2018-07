Corinthians coloca estrutura verde para cobrir estádio em Itaquera

SÃO PAULO - A Fifa divulgou em seu site novas fotos dos estádios da Copa do Mundo. Numa delas, a primeira, portanto, em destaque, o Estádio do Corinthians, ainda sem nome oficial, aparece com um teto verde claro, cores do seu maior rival, o Palmeiras. As obras estão bastante aceleradas e os organizadores se dizem satisfeitos, sobretudo porque não enfrentaram até agora paralização na construção.

Em sua coluna semana passada, o secretário-geral da Fifa, Jèrôme Valcke, disse que a prioridade da entidade até o fim do ano é acompanhar o andamento das obras de todos os estádios das cidades-sedes. A Fifa não tem mais preocupação com as Arenas usadas na Copa das Confederações, como Maracanã, Mineirão, Fonte Nova, Castelão, Mané Garricha e Arena Pernambuco. Com essses estádios, a Fifa pede apenas melhoras pontuais.