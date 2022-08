Corinthians começa a definir seu rumo na temporada e busca milagre contra o Flamengo

O Corinthians tem pela frente a sequência mais importante do ano que irá definir o seu rumo na temporada. Nesta terça-feira, às 21h30, busca algo muito difícil: reverter no Maracanã a vantagem que o Flamengo obteve há uma semana, na Neo Química Arena, e se classificar para as semifinais da Libertadores.

Depois, no sábado, o time de Vítor Pereira encara o arquirrival Palmeiras, com o qual luta pela liderança do Brasileirão, e, no jogo seguinte, dia 17, duela com o Atlético-GO com a obrigação de vencer por três gols de diferença para ir às semifinais da Copa do Brasil.

Leia Também Corinthians não vence Flamengo no Maracanã e no Rio de Janeiro há sete anos; veja histórico

"Essa sequência é muito pesada. Uma sequência que nem sabemos bem que competição priorizar. Queremos ficar na frente para brigar pelo Brasileiro, sabemos que temos de enfrentar o Flamengo e competir por um melhor resultado para tentar virar a situação que temos neste momento e, a seguir, tem o Palmeiras", observou Vítor Pereira.

O foco, primeiro, é o Flamengo. Como perdeu em casa por 2 a 0, precisa tem ganhar por dois gols de saldo para levar a disputa aos pênaltis ou por três para se classificar direto. Ao time rubro-negro, interessa um revés simples ou empate por qualquer placar. Quem se classificar nessa terça pega nas semifinais o vencedor do confronto entre os argentinos Talleres e Vélez Sarsfield.

A tarefa é inglória, considerando vários aspectos: retrospecto recente ruim diante do Flamengo, fase do embalado rival na temporada e a força do adversário no Maracanã. Enquanto o Corinthians, dono do pior ataque entre os oito classificados às quartas da Libertadores, marcou apenas cinco gols no torneio continental, o Flamengo não perdeu suas últimas 18 partidas como mandante na competição (15 vitória e três empates) e é a única equipe a vencer todas os jogos eliminatórios na atual edição, com 10 gols anotados e apenas um sofrido até aqui em três confrontos.

O time paulista não vence os cariocas no Rio de Janeiro ou no Maracanã desde 2015. Nesse período, foram oito confrontos no Rio - sete no Maracanã e um no Estádio Luso Brasileiro - com ampla vantagem da equipe rubro-negra: seis vitórias e dois empates, com 14 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Nesta edição, em apenas uma oportunidade, em nove jogos disputados até aqui, o Corinthians marcou mais de um gol - diante do Boca Juniors, na vitória por 2 a 0, válida pela fase de grupos. Para conseguir esse resultado, o time deve contar com os retornos de Renato Augusto e Willian, recuperados de lesão.

Renato voltou a jogar após quase dois meses e apresentou bom futebol contra o Avaí, no último sábado. Espera-se do veterano meio-campista que ele, agora livre de lesão muscular, seja a referência da equipe no Maracanã. Maycon sofreu uma fratura no pé e é baixa.

O embalado Flamengo, protagonista de 12 vitórias em 17 jogos sob o comando de Dorival, joga diante de seu torcedor com força máxima. O técnico poupou os 10 de linha em boa parte do duelo com o São Paulo, sábado passado, dosou a energia de atletas importantes e ainda viu a equipe ganhar por 2 a 0.

"O trabalho está dando resultado. A equipe está alcançando maturidade e regularidade. Alguns jogadores estão crescendo e buscando o espaço", resumiu o comandante rubro-negro, feliz com o desempenho de seus jogadores.

FLAMENGO X CORINTHIANS

FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton; Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Renato Augusto; Willian, Roger Guedes (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Juiz: Esteban Ostojich (Uruguai).

Horário: 21h30.

Local: Maracanã, no Rio.

TV: SBT e Conmebol TV.