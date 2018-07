Corinthians começa a ressarcir torcedores de jogo contra Millonarios

SÃO PAULO - Prejudicados pela decisão da Conmebol de fechar os portões do Pacaembu na partida do Corinthians contra o Millonarios pela Copa Libertadores, os sócios-torcedores do clube tem até o próximo dia 19 de abril para escolher qual será a forma de ressarcimento do ingresso.

De acordo com a página oficial do programa Fiel Torcedor, o associado tem três opções. O torcedor pode adquirir o ingresso para as oitavas de final da competição, usar o valor como desconto em sua anuidade ou então requerer a devolução do dinheiro. As alternativas só estão disponíveis para que não solicitou o reembolso junto a central de relacionamento do programa quando a punição foi anunciada.

O comunicado está disponível na área do assinante do site http://www.fieltorcedor.com.br/. A venda de ingressos para os demais sócios só terá início após a divulgação do adversário da equipe na próxima fase do torneio.