Corinthians começa a vender ingressos para Copa Libertadores 2013

SÃO PAULO - O Corinthians começou às 17 horas desta quinta-feira a venda de ingressos para os seus três jogos como mandante na fase de grupos da Copa Libertadores de 2013. O primeiro lote de bilhetes será destinado aos associados do Fiel Torcedor. Como o programa possui mais de 90 mil integrantes e a capacidade do Pacaembu é de 40 mil pessoas, os clientes mais assíduos terão prioridade.

A diferença em relação aos outros anos é que agora o Corinthians não levará mais em consideração apenas o total de ingressos comprados, mas passa também a dar mais peso aos bilhetes adquiridos nos últimos 12 meses. Os torcedores terão até às 23h59 de domingo para exercer a prioridade de compra. Para os demais sócios do Fiel Torcedor, a venda será aberta no dia 4 de dezembro, às 12 horas.

A expectativa da diretoria é que a carga total de ingressos seja vendida aos associados do Fiel Torcedor. Assim, não haverá comercialização nas bilheterias para o chamado "torcedor comum".

As datas, horários e adversários dos jogos do Corinthians na Libertadores de 2013 ainda não estão definidos. A Conmebol vai fazer o sorteio dos grupos do torneio no dia 22 de dezembro na cidade de Luque, no Paraguai.

Atual campeão, o Corinthians entra direto na fase de grupos.