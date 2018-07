Corinthians comemora goleada conquistada 'sem gracinha'

O Corinthians goleou o Red Bull Brasil por 4 a 0 neste sábado, no Itaquerão, com direito a uma bela atuação do início ao fim do jogo sem qualquer jogada que pudesse indicar menosprezo ao rival, que não havia sido derrotado por nenhum dos times grandes no Campeonato Paulista até encarar a equipe alvinegra. Para o volante Bruno Henrique, a postura do time serve para mostrar o comprometimento da equipe.

"Nosso time não tem gracinha de ficar virando a cara ou querendo humilhar alguém. A gente joga sério, independente do placar, e mostramos isso hoje. Acredito que essa é a melhor forma de mostrar respeito ao adversário. Essa característica do time está sendo muito boa para nós. Estamos crescendo cada vez mais e merecíamos a vitória", disse o volante.

Já Elias destacou o apoio vindo das arquibancadas. "O Red Bull não tinha perdido nenhum jogo contra time grande e a gente sabia a dificuldade que teríamos. O torcedor entendeu e por isso nos apoiou tanto. A bola não queima no nosso pé porque temos um time experiente e isso está ajudando a gente em campo. O nosso lado direito está encaixando e estamos no caminho certo", comentou.

O atacante André respirou aliviado por ter conseguido marcar um gol, após ser criticado pelas más atuações nos últimos jogos. "A gente fica ansioso, claro, para sair o gol, mas ele saiu na hora certa. O Red Bull é um bom time, mas a gente lutou e brigou o tempo todo. Está todo mundo de parabéns", analisou.