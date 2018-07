Corinthians comete gafe e esquece faixa para trocar com a Chapecoense

A troca de faixas entre os campeões paulista e catarinense antes da estreia de Corinthians e Chapecoense no Brasileirão não aconteceu. A cerimônia anunciada durante a última semana pela equipe paulista acabou sendo cancelada após as faixas alvinegras serem esquecidas pelo próprio clube.

Para ajudar a Chapecoense, que veio para São Paulo logo após a decisão da Recopa Sul-Americana na Colômbia e não teria tempo hábil de se organizar para o evento, o Corinthians decidiu confeccionar o artefato também para a equipe de Chapecó. Mas uma falha de comunicação no transporte fez com que apenas os adereços da equipe do rival fossem levados para a arena em Itaquera.

Apesar da gafe, o Corinthians conseguiu homenagear a Chapecoense de outra forma. Faixas com o símbolo dos dois clubes e a descrição "eternamente dentro dos nossos corações" foi distribuida para os mais de 31 mil torcedores que acompanharam o empate de 1 a 1 entre as duas equipes.

Esta foi a primeira partida da equipe catarinense pelo Campeonato Brasileiro após o acidente aéreo em novembro do ano passado, que vitimou 71 pessoas, em grande marioria jogadores e membros da comissão técnica do clube. Após a tragédia, a partida de encerramenteo do Nacional de 2016, contra o Atlético-MG, na Arena Condá, acabou não sendo realizada.