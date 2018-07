Corinthians confia em Guerrero para bater o Vitória no Barradão

Paolo Guerrero, o herói do título mundial, começou o ano na reserva, deu a volta por cima e voltou a ser decisivo para o Corinthians, que hoje enfrenta o Vitória às 16h no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. O bom momento do time de Mano Menezes fez com que o atacante reencontrasse seu futebol, além de mostrar que ele pode ser bem mais do que um pivô.

O peruano foi um dos destaques na vitória sobre o Internacional, a primeira do time no Itaquerão. Fez um dos gols e deu bom passe para Fagner marcar o outro. O gol foi fruto de posicionamento novo do atacante, que joga aberto pelo lado esquerdo.

“Conversei com o Mano, acho que ele não gostava de jogar com um pivô e eu tive de me acostumar com o que ele queria. Hoje vejo que muitos times jogam sem pivô, sem um nove fixo, todos mudaram. O futebol é assim”, disse Guerrero.

A parte tática e as mudanças que Mano fez na equipe com a chegada de reforços ajudaram Guerrero, autor de três gols no Campeonato Brasileiro.

O atacante revelou uma das razões de ter perdido espaço no time no início do ano: ele estava fora de forma e acima do peso ideal.

“No Paulistão foi bem difícil, cheguei (na pré-temporada) com uns quilos a mais, subi muito de peso. Não me cuidei nas férias. Bati 89 quilos, agora estou com 83 e me sinto muito bem.”

Guerrero não é o único jogador que evoluiu fisicamente, segundo a comissão técnica. A parada para a Copa serviu para corrigir problemas da pré-temporada, principalmente a falta de tempo para trabalhar antes do início do Campeonato Paulista.

Mano Menezes disse após a vitória diante do Inter que a maioria de seus jogadores corre, durante o jogo, cerca de 1.200 metro a cada dez minutos, com base em dados da preparação física.

O treinador deve manter a equipe para o jogo no Barradão. Guerrero fará dupla de ataque com Luciano. No meio-campo, Elias continua como titular, apesar da atuação apenas regular contra o Internacional.

Neste Campeonato Brasileiro o Corinthians ainda não perdeu como visitante. Foram dois empates e duas vitórias – a última delas: 4 a 1 em cima do Sport na Ilha do Retiro (antes da Copa do Mundo). Agora o time já sonha com voos mais altos.

FICHA TÉCNICA

Vitória: Wilson; Ayrton, Kadu, Alemão e Danilo Tarracha; Adriano, Josa, José Welison e Richarlyson; Caio e Dinei. Técnico: Jorginho.

Corinthians: Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Héber Roberto Lopes (Fifa-SC).

Horário:16 horas.

Local: Barradão, em Salvador

TV: Globo e Band