Corinthians confirma a contratação de jovem revelação do ABC

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Fessin, de 19 anos, que estava no ABC. O jogador pertence a empresa Websoccer, parceira de Carlos Leite, agente bem relacionado com a diretoria corintiana.

Fessin assinou contrato até dezembro de 2021 e irá, inicialmente, defender o time sub-20. O acerto entre os clubes já havia acontecido, mas a conversa anterior era de que o jogador chegaria apenas em setembro, depois do término da Série C do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, o meia tem sido reserva do clube potiguar, por isso houve uma conversa entre as diretorias, o jogador demonstrou sua intenção em ir embora antes e, assim, o acordo foi alterado.

O meia é agenciado por uma empresa parceira de Carlos Leite, que administra a carreira de Cássio, Fagner, Mateus Vital e Matheus Matias, entre outros, e que tem cerca de R$ 4 milhões para receber do Corinthians, referente a empréstimos feitos no passado.

Durante a eleição em que Andrés Sanchez venceu, em fevereiro, o nome do empresário foi alvo de um escândalo em que a oposição acusou o atual presidente de tentar comprar votos utilizando um cheque que pertencia ao agente. O caso não foi adiante.