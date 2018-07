Corinthians confirma a contratação do volante Paulinho

Paulinho tem 21 anos e disputou o Campeonato Paulista pela equipe de Bragança. Apesar de o time ter salvado por pouco do rebaixamento, o volante agradou a comissão técnica corintiana, que aprovou a sua chegada. A contratação do jogador foi feita com a ajuda do Banco BMG, parceiro do Corinthians.

Antes do Bragantino, Paulinho também atuou pelo Pão de Açúcar, que hoje disputa a Série A-2 do Paulista. Além disso, teve passagens pelo futebol da Lituânia e da Polônia.

Nesta sexta-feira, Paulinho realizou exames médicos e treinou a parte física no Parque São Jorge. Assim, já deve começar a treinar junto com o elenco no início da semana que vem, após ser apresentado oficialmente.