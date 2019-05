Corinthians confirma a contratação por empréstimo do volante Matheus Jesus

O Corinthians anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação por empréstimo do volante Matheus Jesus junto ao Estoril, de Portugal. A divulgação do acordo foi feita pelas redes sociais do clube utilizando a sua famosa sirene, que sempre era tocada no Parque São Jorge, sede da equipe na zona leste de São Paulo, na apresentação de reforços até os anos 90.

"O volante Matheus Jesus é o novo reforço do Coringão! O jogador assinou por empréstimo até o fim da temporada", disse o curto comunicado. O jogador também gravou um vídeo para se apresentar aos torcedores e até já participou do treino no CT Joaquim Grava pela manhã: "Fala, Fiel, aqui quem está falando é o Matheus Jesus. Tô chegando para falar que não vai faltar garra e determinação!"

O atleta de surgiu para o futebol na Ponte Preta e apesar da pouca idade, 22 anos, já tem passagens por Santos, Gamba Osaka (Japão), Portimonense (Portugal) e Oeste. Marcador e com boa saída de jogo, o canhoto acabou despertando o interesse de vários clubes após passagem destacada pela equipe da Grande São Paulo na última edição do Campeonato Paulista.

Antes mesmo de ter a sua contratação confirmada, o jogador recebeu elogios do técnico Fábio Carille em coletiva de imprensa. "É um segundo volante que jogando pelo Oeste faz seis gols no Paulistão chama atenção. Tem 1,86 metro, canhoto, jogador que pisa área. Paulinho foi assim jogando no Bragantino. Conversei com o Elano no curso da CBF, e elogiou muito o jogador pela passagem no Santos. Fiquei feliz pelo o que ouvi", disse na quarta-feira.

Reforço de número 14 do Corinthians nesta temporada, Matheus Jesus chega para ser mais um concorrente para a posição de volante, que já conta com Gabriel (voltando de lesão), Renê Júnior (voltando de lesão), Ralf, Araos (deve ser emprestado), Richard, Ramiro (que também é meia) e Júnior Urso.