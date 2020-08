Corinthians confirma a venda de Carlos Augusto para o Monza, da Itália

O Corinthians confirmou nesta sexta-feira a venda do lateral-esquerdo Carlos Augusto para o Monza, da Segunda Divisão da Itália. O jogador de 21 anos já estava no país para realizar exames médicos e assinar contrato por quatro temporadas.

O Corinthians vendeu 40% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros (R$ 25,7 milhões). O clube terá direito a 60% do valor de uma futura transferência.

Carlos Augusto tem passaporte italiano e viajou na semana passada para acertar com o Monza. Sem ele, o técnico Tiago Nunes tem escalado Sidcley como titular da lateral-esquerda do Corinthians.

Titular na reta final do Campeonato Paulista, Carlos chegou ao Corinthians em 2011. Nas categorias de base, foi campeão do Paulistão Sub-13, da Copa do Brasil Sub-17 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Subiu à equipe principal do Timão em 2018 e fez parte da conquista do Paulistão do ano passado, além de ter anotado um gol com o manto alvinegro – contra a Chapecoense, na Arena Corinthians, pelo Brasileirão do ano passado. Como profissional, ele disputou 41 jogos.