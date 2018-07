Corinthians confirma acerto com o meia Renato Augusto, ex-Bayer

O Corinthians confirmou o que todos já sabiam e anunciou na tarde desta quinta-feira o acerto com o meia Renato Augusto. O Bayer Leverkusen, onde o jogador atuava desde 2008, já havia revelado que a negociação havia sido fechada, mas somente horas depois o clube brasileiro assegurou a informação.

"O Sport Club Corinthians Paulista entrou em acordo com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, para contratar o meia Renato Augusto. No entanto, para se tornar jogador do Corinthians, o atleta de 24 anos ainda precisa passar por exames médicos, ser aprovado e assinar contrato", informou, em nota oficial.

Os valores da negociação e os termos do contrato não foram divulgados, mas o Corinthians teria desembolsado 4 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) para ficar com 50% dos direitos do jogador. Assim, Renato Augusto se torna o primeiro reforço corintiano para a próxima temporada depois do título do Mundial, conquistado no último domingo, no Japão.

O negócio já era dado como certo antes mesmo da confirmação do Bayer Leverkusen. No último sábado, inclusive, o meia chegou a receber uma homenagem de despedida durante um jogo do clube pelo Campeonato Alemão.

Revelado pelo Flamengo, onde conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e um da Copa do Brasil, Renato Augusto estava no Bayer Leverkusen desde 2008, quando foi comprado por cerca de 10 milhões de euros. Aos 24 anos, ele chega ao Corinthians para disputar posição no meio-de-campo com os meias Danilo e Douglas.