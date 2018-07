Corinthians confirma apresentação de Emerson na terça

Nesta segunda, o atacante realizou exames médicos e foi aprovado pelo clube. Em boas condições físicas, ele poderá fazer sua estreia com a camisa do Corinthians já no próximo domingo, diante do Coritiba, em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, pela segunda rodada do Brasileirão.

O novo reforço corintiano foi revelado pelas categorias de base do São Paulo, teve passagens pela França, Japão e Catar, onde atuou por cinco temporadas e recebeu o apelido de "Sheik". Em 2009, voltou ao Brasil para defender o Flamengo. O atacante foi campeão do Campeonato Carioca e participou do início da campanha da conquista do título do Campeonato Brasileiro, antes de se transferir para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Em 2010, Emerson retornou ao País para defender o Fluminense. O atacante faturou o título do Campeonato Brasileiro e marcou o gol da conquista, na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, na última rodada do torneio. Neste ano, porém, deixou o clube carioca por questões disciplinares. Agora, reforçará o Corinthians e vai buscar mais um novo título nacional.