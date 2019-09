Corinthians confirma baixa de Danilo Avelar na lista de relacionados

O Corinthians divulgou, neste sábado, sua lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense, sem a presença do lateral Danilo Avelar, que continua lesionado e não vai para o jogo deste domingo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Brasília.

O atleta, que sente desgaste muscular, ficou de fora de boa parte dos treinamentos durante a semana e deve ser poupado para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana diante do Independiente del Valle, na próxima quarta-feira, em Itaquera.

Outra peça no elenco que era dúvida, mas, diferentemente de Avelar, acabou viajando com a delegação para a capital federal foi o zagueiro Manoel, que deve ficar entre os suplentes no confronto diante dos cariocas pela competição nacional.

O lateral-direito Fagner (seleção principal), Pedrinho (seleção olímpica) e Sornoza (Equador), que estiveram disputando amistosos com suas respectivas equipes nacionais e retornaram aos treinos nos últimos dias, também estão confirmados no jogo deste domingo.

Já o atacante Everaldo, ainda na fase de transição do departamento médico para a parte física após sofrer uma lesão no púbis, e o meia Clayson, suspenso, são os desfalques confirmados e não viajaram para Brasília.

Na atividade deste sábado no CT Dr. Joaquim Grava, a última antes do embarque, o treinador Fábio Carille comandou um treinamento tático, seguido de posicionamento, jogadas de bola parada e movimentação ofensiva.

Invicto há nove rodadas na competição nacional, o Corinthians ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 32 pontos.

Confira abaixo a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Fagner, Carlos, Michel e Lucas Piton;

Zagueiros: Manoel, Bruno Mendez e Gil;

Volantes: Gabriel, Júnior Urso, Ralf, Matheus Jesus e Ramiro;

Meias: Sornoza, Jadson, Pedrinho, Mateus Vital;

Atacantes: Vagner Love, Boselli, Gustavo e Janderson.