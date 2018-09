Corinthians confirma contratação de Jair Ventura como novo treinador

O Corinthians confirmou a o acerto com o técnico Jair Ventura através de sua redes socias. O ex-comandante do Santos chega para substituir Osmar Loss, que volta a ser auxiliar técnico do clube.

As conversas, iniciadas na manhã desta quinta-feira, avançaram rapidamente e culminaram no desfecho favorável a ambos. Jair é uma aposta pessoal do presidente Andrés Sanchez, pois cada membro da diretoria tinha um nome preferido. Levir Culpi chegou a ser procurado ainda na madrugada de quinta-feira, logo após a derrota para o Ceará, por 2 a 1, em Fortaleza. Dorival Junior também chegou a ser cogitado.

Jair Ventura iniciou a carreira em 2009 como auxiliar técnico de Ney Franco no Botafogo. Como treinador, conseguiu levar o clube carioca às quartas de final da Libertadores e à semifinal da Copa do Brasil. No início da temporada, foi contratado pelo Santos, mas sua passagem não foi boa. Em sete meses de trabalho, chegou à semifinal do Campeonato Paulista e deixou o clube na 15ª posição no Campeonato Brasileiro. Criticado pela torcida, ele saiu antes da eliminação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro.

Ao anunciar a saída de Osmar Loss, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves afirmou que a intenção do clube é anunciar o novo treinador antes do clássico de domingo, diante do Palmeiras. "A gente pretende ter um treinador sexta ou, no mais tardar, no sábado para que possa começar a trabalhar", completou o dirigente.

Loss foi "demitido" após a derrota para o Ceará, quarta-feira, na Arena Castelão. O time teve uma atuação ruim, principalmente no primeiro tempo, e foi envolvido pelo rival, que poderia ter conseguido mais gols. Com a derrota, o Corinthians se manteve estagnado nos 30 pontos e se distanciou da briga por uma vaga na Libertadores. A distância para a zona de rebaixamento passou a ser de apenas sete pontos.

O Corinthians tem uma sequência dura pela frente. Depois do clássico diante do Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, o próximo confronto será diante do Flamengo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã.