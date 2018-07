Corinthians confirma contratação do zagueiro Cléber

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians enfim confirmou a contratação do zagueiro Cléber. O acerto, que já era dado como certo pela Ponte Preta há duas semanas, foi oficializado nesta segunda-feira. O defensor deixou o clube de Campinas para assinar contrato com o time da capital até 31 de dezembro de 2017.

O Corinthians adquiriu 20% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos, enquanto 80% ficaram divididos entre a DIS, um grupo de investimentos, o próprio jogador e seu representante. O clube não informou quando Cléber será apresentando oficialmente no novo clube.

Cléber despertou interesse de outros clubes após o bom desempenho no Brasileirão do ano passado e no Campeonato Paulista. Além do Corinthians, Palmeiras e Internacional também chegaram a abrir negociações pelo zagueiro, mas se assustaram depois que a Ponte Preta não abriu mão de receber os R$ 8 milhões descritos na multa rescisória.

A negociação entre Ponte e Corinthians se arrastou nas últimas semanas, em razão de detalhes no contrato e também por mudanças entre os intermediários do acerto. O clube de Campinas chegou a cravar a transferência de Cléber para o time da capital no fim de junho, mas o acertou só foi fechado nesta segunda. O Corinthians não confirmou se bancou o valor total da multa rescisória.

O zagueiro é o oitavo reforço do Corinthians somente neste ano. Antes dele, chegaram Alexandre Pato, Gil, Ibson, Jocinei, Maldonado, Renato Augusto e Walter.