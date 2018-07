Corinthians confirma desistência de contratação de Tevez

"Mesmo reconhecendo o esforço do Manchester City e de todos os envolvidos na negociação, não existe mais tempo hábil para que a transferência seja concretizada, tendo em vista que a janela de inscrições para atletas vindos do exterior se encerra nesta quarta-feira, dia 20 de julho", afirmou o clube em comunicado.

"Ciente do enorme sonho da torcida em ter de novo o atacante como jogador do Corinthians, a diretoria espera poder contar com Tevez em um futuro próximo."

Uma fonte familiarizada com as negociações disse à Reuters na terça-feira que o clube paulista desistiu da contratação de Tevez, campeão brasileiro com o Corinthians em 2005, por conta de divergências sobre a forma de pagamento ao clube inglês.

O Corinthians ofereceu fazer o pagamento em quatro parcelas anuais, a primeira no começo de 2012, o que o foi rejeitado pelos ingleses. O City queria a primeira parcela agora e o saldo restante no período de dois anos.

Tevez já deixou claro que pretende deixar a equipe inglesa e retornar ao futebol sul-americano para ficar mais perto de sua família. Ele chegou a enviar um comunicando à imprensa britânica dizendo que gostaria de deixar o time inglês por razões pessoais.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, declarou na semana passada que, se o clube não conseguisse contratar Tevez agora, tentaria de novo em janeiro.

(Por Eduardo Simões)