Corinthians confirma eleição presidencial para fevereiro

O Corinthians confirmou nesta terça-feira em nota oficial que as eleições presidenciais do clube serão no dia 7 de fevereiro. O pleito terá votação aberta e além da escolha do sucessor de Mário Gobbi, serão definidos também o novo vice-presidente do clube, fora os 200 conselheiros trienais e mais 50 suplentes. A escolha do novo mandatário será fundamental para definir a renovação com o técnico Mano Menezes e com o atacante Paolo Guerrero.

A dúvida sobre a continuidade do treinador, inclusive, chegou a fazer o clube discutir se seria necessário ou não antecipar a eleição. Há o risco de o time iniciar a pré-temporada e até mesmo fazer alguns jogos da fase preliminar da Libertadores sob o comando de um interino, já que o contrato de Mano termina em dezembro e não existe possibilidade do vínculo ser ampliado somente até a definição do novo presidente.

O pleito deve ter três concorrentes. O candidato da situação é Roberto de Andrade, ex-diretor de futebol do clube. Os outros concorrentes devem ser Ilmar Schiavenato, ex-diretor social do clube, e ainda há uma terceira corrente, na qual os nomes cotados são Antônio Roque Citadini e Paulo Garcia. As chapas podem se inscrever na eleição até duas semanas antes.

Antes da definição do presidente, o clube terá também de discutir a renovação do peruano Guerrero. O artilheiro do time só tem o vínculo acertado até julho de 2015 e já no começo do ano que vem pode assinar pré-contrato com outras equipes caso as conversas com o Corinthians não avancem. "A gente torce para que ele fique e que tudo dê certo na negociação. O Guerrero é um jogador muito importante para a equipe", disse nesta terça-feira o lateral-direito Fagner.