Corinthians confirma lesão leve de Balbuena na coxa direita

Após passar por exames médicos na manhã desta terça-feira, o zagueiro Balbuena teve diagnosticada uma lesão de grau um no músculo posterior da coxa direita. O Corinthians, entretanto, não divulgou o tempo previsto de recuperação do paraguaio.

Convocado para defender a seleção paraguaia no amistoso com o Peru, no dia 8 de junho, Balbuena deve ser cortado da lista do técnico Arce. O Paraguai tem dois compromissos pela frente - contra a França, no dia 2 de junho, em Rennes, e contra a seleção peruana, seis dias depois. Mas os jogadores que atuam na América do Sul só foram chamados para a partida realizada em Trujillo, a apresentação estava agendada para o dia 3.

Balbuena sentiu uma fisgada na coxa direita durante a partida contra o Vitória, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e foi substituído por Léo Santos no segundo tempo. Essa foi a segunda lesão muscular sofrida pelo jogador na temporada. Em março, o jogador teve um estiramento no mesmo local durante a partida diante da Ponte Preta, na primeira fase do Campeonato Paulista, e virou desfalque por quatro partidas.

Com a provável volta de Pablo, que desfalcou o time na última semana com dores na coxa direita e deve retornar aos treinos nos próximos dias, Balbuena deve ser substituído por Pedro Henrique no Corinthians na terceira rodada do Brasileirão, diante do Atlético-GO, no domingo, no Serra Dourada. Vilson ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e ainda não foi liberado pelo departamento médico.

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, depois de um dia de folga. Enquanto os titulares fizeram um treino regenerativo na academia, os reservas foram para o campo. A novidade foi Giovanni Augusto treinando com bola pela primeira vez depois da cirurgia, em abril, em razão de uma lesão na cartilagem do tornozelo esquerdo. A estimativa inicial era de três meses de recuperação, mas o meia pode voltar antes do previsto.