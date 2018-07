Corinthians confirma lesão muscular de Guilherme

SÃO PAULO - O departamento médico do Corinthians confirmou nesta quinta-feira a lesão muscular que deve tirar Guilherme das próximas partidas do time. O volante sofreu contusão grave no músculo adutor da coxa esquerda na partida contra o Fluminense, na noite passada, no Maracanã.

O clube ainda não tem prazo para o retorno do jogador, que já desfalcaria o time na próxima rodada, contra o Coritiba, no Pacaembu. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na noite de quarta momentos antes de sofrer a lesão muscular. E terá que cumprir suspensão no fim de semana.

Sem Guilherme, o técnico Tite deve escalar Ibson entre os titulares nas próximas partidas, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Guilherme vinha sendo ocupando a vaga de Paulinho antes da transferência do volante para o Tottenham no mês passado.