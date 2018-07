Corinthians confirma mais 5 desfalques para jogo de sábado

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou na manhã desta sexta-feira o desfalque de mais cinco jogadores no confronto deste sábado, contra o Botafogo, às 18h30, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. São eles: Alessandro, Jorge Henrique, Emerson, Danilo e Liedson, vetados pelo departamento médico.

O lateral Alessandro e o atacante Jorge Henrique já haviam ficado fora do clássico contra a Portuguesa, na última quarta-feira, por causa de dores musculares, e seguirão fora do time. O atacante Emerson, outro que não jogou contra a Lusa, continua vetado por causa de uma lombalgia. O meia Danilo, que foi substituído por Edenilson durante o último jogo, desta vez acabou vetado por causa de dores nos tendões dos dois pés. Já o atacante Liedson será poupado em função do desgaste provocado pelo fato de ter atuado durante os 90 minutos na última quarta.

Além deles, o zagueiro Leandro Castán já tinha sido confirmado como desfalque após ter se contundido contra a Portuguesa. Ele levou uma pancada na panturrilha e será poupado pelo técnico Tite, que escalará Wallace em seu lugar.

Para completar, o meia Alex, que sente dores por causa de uma pancada no joelho, não treinou nesta sexta-feira pela manhã e tem grande chance de ser substituído por Ramírez diante do Botafogo. O peruano já entrou no lugar de Alex durante o jogo com a Portuguesa e foi o autor do segundo gol corintiano na vitória por 2 a 0 sobre a equipe do Canindé. Tite, porém, ainda quer esperar por uma possível evolução das dores de Alex até este sábado, quando definirá pela escalação ou não do atleta.

Em meio aos vários desfalques, o meia Douglas e o atacante Adriano, que foram descartados da partida de quarta para melhorar a condição física, estão confirmados para encarar o Botafogo e deverão jogar como titulares.

Com isso, Tite deve mandar o Corinthians a campo neste sábado com a seguinte equipe: Júlio César; Weldinho, Chicão, Wallace e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Ramírez (Alex) e Douglas; Willian e Adriano. Esta formação foi escalada pelo treinador no treino tático realizado no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta.