Corinthians confirma pré-temporada nos Estados Unidos

O Corinthians confirmou de forma oficial, nesta sexta-feira, que irá realizar uma parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos em janeiro de 2015. Por meio de nota publicada em seu site nesta manhã, o clube anunciou a agenda para o período de preparação em solo norte-americano, onde também disputará um torneio amistoso, a Florida Cup, que contará também com Fluminense e os alemães Bayer Leverkusen e Colônia, em Orlando e Jacksonville.

O elenco corintiano irá desembarcar nos Estados Unidos em 8 de janeiro e treinará por cinco dias no CT do Fort Lauderdale Strikers, time de futebol da cidade de mesmo nome que disputa a North American Soccer League, uma liga de futebol que conta com equipes norte-americanas e canadenses.

Em seguida, o Corinthians chegará no dia 13 a Orlando, onde fará sua estreia na Florida Cup diante do Colônia, no dia 15, às 22h30 (horário de Brasília). Depois disso, o time partirá para Jacksonville, onde enfrentará o Bayer Leverkusen no dia 17, às 16 horas (de Brasília). Já a volta para o Brasil foi marcada para o dia 19.

Ao comentar a pré-temporada em solo norte-americano, o gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, disse que será importante o clube "expor a sua marca nos Estados Unidos". "Conseguimos viabilizar a nossa participação em um torneio importante com clubes igualmente importantes, com as condições adequadas", ressaltou o ex-jogador e hoje dirigente corintiano, ao site oficial do clube.

"O que nós nos preocupamos sobre a parte técnica, no departamento de futebol, era sobre boas estruturas, bons campos, hotel, logística. Conseguimos juntar tudo o que seria importante, porque não estamos indo aos Estados Unidos de férias, estamos indo a trabalho. A partir do momento que nós vestimos a camisa do Corinthians, sempre queremos mostrar a força do Corinthians. Vamos com o intuito de fazer uma ótima pré-temporada, fazer bons jogos, para voltar muito bem preparado para começar o Campeonato Paulista", completou Edu, que também disse apostar na presença de uma grande quantidade de corintianos acompanhando a equipe em solo norte-americano.

"Tenho certeza absoluta de que eles vão se surpreender de ver a quantidade de corintianos que vão estar nos jogos e atrás da nossa equipe. Acho que vai ser uma surpresa muito agradável para os norte-americanos. Vamos ver se a gente consegue fazer outra invasão", completou, se referindo à histórica presença em massa da torcida corintiana no Mundial de Clubes da Fifa de 2012, no Japão.

O gerente de marketing do Corinthians, Alexandre Ferreira, também acredita que o clube poderá faturar com a disputa da competição nos Estados Unidos, sendo que atualmente o time sofre por causa de problemas financeiros. "Além do que o clube receberá como convidado da Florida Cup, será possível gerarmos receitas adicionais através de publicidade em placas de campo, direitos de transmissão na TV e venda de pacotes turísticos com direito a ingresso para as partidas e visitas ao CT para torcedores acompanharem os treinamentos", enfatizou.