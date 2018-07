Corinthians confirma que disputará a Florida Cup em 2018

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que disputará em 2018 a Florida Cup, torneio amistoso realizado em janeiro, nos Estados Unidos. Será o quarto ano consecutivo em que o clube participará da competição.

"A pré-temporada é um dos períodos de maior importância no ano. É nesta época que realizamos os exames, os testes, os trabalhos físicos mais intensos e iniciamos os treinos para encontrar a formação ideal da equipe. Sempre que fomos à Florida Cup, tivemos total respaldo e uma estrutura de alto nível para realizar todo este trabalho", disse o ex-lateral Alessandro, gerente de futebol do Corinthians.

O Corinthians é o único clube a ter disputado todas as edições do torneio desde 2015. "Além da preparação, a Florida Cup também oferece a oportunidade de realizarmos algumas partidas e estarmos próximos dos nossos torcedores. Estamos muito felizes por confirmar a participação pelo quarto ano consecutivo", completou Alessandro.

A Florida Cup será realizada entre os dias 10 e 20 de janeiro. Ainda não estão definidas as datas dos jogos do Corinthians. Por enquanto, além do clube paulista estão confirmados o Rangers FC, da Escócia, e o Atlético Nacional, da Colômbia, atual campeão da Copa Libertadores. No próximo dia 9 de outubro serão divulgadas mais novidades com o formato da competição, os locais de disputas e a tabela de jogos.

"A Florida Cup proporciona uma aproximação muito grande do Corinthians com os corintianos que moram na região de Orlando e também reforça a presença internacional do clube não só nos Estados Unidos, mas em todos os outros países que recebem a transmissão das partidas", diz Fernando Sales, diretor de marketing do Corinthians.

Em janeiro de 2017, Corinthians e São Paulo disputaram a decisão do torneio e a equipe do Morumbi conquistou o título nos pênaltis. Para 2018, a ideia dos organizadores é que todos os confrontos seja entre times de diferentes países.

"Estamos muito entusiasmados por começar um ano de Copa do Mundo com confrontos internacionais inéditos em nosso torneio", afirma Ricardo Villar, CEO da Florida Cup.