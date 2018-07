Corinthians confirma que perdeu Gilberto para o Internacional

Depois de o presidente Andrés Sanchez ter afirmado, no último domingo, que o Corinthians fechou a contratação do atacante Gilberto, campeão pernambucano pelo Santa Cruz, o clube divulgou nota oficial na manhã desta terça-feira para confirmar que desistiu do jogador.

O Corinthians admitiu decepção ao comentar a conduta do Santa Cruz e indiretamente do próprio Gilberto, que na última segunda-feira chegou a falar como jogador do time paulista, mas na última hora resolveu aceitar uma proposta do Internacional. "Mesmo depois de ter aceitado a proposta do Timão pelo jogador, e já com o pré-contrato nas mãos, a diretoria do Santa Cruz vendeu 70% dos direitos do atleta ao Internacional pelo valor de R$ 2 milhões", afirmou o clube do Parque São Jorge.

Em seguida, a nota oficial diz que "no clube gaúcho o atacante receberá algo em torno de R$ 100 mil (de salário), mais que o dobro do que fora apalavrado anteriormente com o Corinthians".

"Desta forma, mesmo tendo acertado previamente com o clube e o jogador, o Corinthians não entrará em leilão e dá a negociação como encerrada", completou o comunicado oficial.

Até o final da manhã desta terça-feira, o Internacional ainda não havia oficializado a contratação de Gilberto, fato que deverá ocorrer nas próximas horas.