Corinthians confirma que Ronaldo só volta após a Copa

O corintiano terá de esperar 47 dias para voltar a ver Ronaldo em campo. O atacante, recuperando-se de contratura na panturrilha direita, só terá condições de jogo após a Copa do Mundo da África do Sul. A volta será diante do Ceará, dia 14 de julho, no Castelão.

O consultor médico Joaquim Grava disse que a contusão não é grave, mas que não valeria a pena arriscar e colocá-lo em campo nos últimos três encontros antes do recesso para o Mundial. Uma ultrassonografia realizada na quinta-feira constatou que a lesão ainda não está totalmente curada.

"Eu tinha dado que poderia ter sido entre 7 e 10 dias [a recuperação], só que no controle de ontem [quinta] essas lesão não teve evolução satisfatória", informou Grava. "Mas se o campeonato não parasse, ele poderia voltar daqui uns dois, três jogos", informou.

De acordo com os médicos, a lesão do jogador é moderada e está se tornando leve. Poupar o jogador significa não arriscar que ela se torne grave. Ronaldo não enfrentou Grêmio, Fluminense e Prudente. Também perderá o confronto diante de Santos, neste domingo, Internacional e Botafogo.

Apesar dos comentários sobre os últimos dias, que apontavam uma aposentadoria próximo de Ronaldo, o técnico Mano Menezes mostrou confiança em ver o atacante Ronaldo ainda decidindo jogos para o Corinthians. "Ouvimos algumas ironias quando o tiramos diante do Fluminense [cortado na concentração], mas isso confirma que a gente não está fazendo algo diferente do que estamos falando".

"O corpo dele já deve estar pedindo para parar há mais tempo. Talvez agora pedindo um pouco mais alto, mas não será agora. Ele está nos preparando para o futuro", observou o técnico.

"Nós do futebol vamos sentir muito, pois se trata de um dos maiores do mundo, mas vemos que ele tem capacidade, força e futebol para seguir um pouco mais. O importante é contarmos com o Ronaldo mais próximo do que sempre vimos. Será importante para nós e para a imagem dele", finalizou Mano.