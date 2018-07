Corinthians confirma que volante Guilherme será operado

SÃO PAULO - O Corinthians comunicou nesta terça-feira que o volante Guilherme vai realizar uma cirurgia nesta quarta-feira em São Paulo. O meio-campista estava afastado da equipe por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Agora, o departamento médico optou pela operação.

De acordo com Joaquim Grava, consultor médico do Corinthians, a cirurgia é necessária para reinserir o tendão adutor. Grava explicou que a lesão de Guilherme não é comum, mas já existem casos semelhantes conhecidos e atendidos pelo departamento médico do clube.

Porém, o departamento médico evitou realizar uma previsão sobre o período de afastamento de Guilherme dos gramados. O volante se contundiu na última quarta-feira, durante o empate do Corinthians por 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã. Depois disso, ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, no último domingo, no Pacaembu.

No último fim de semana, Guilherme foi substituído por Ibson, que formou a dupla de volantes titulares do Corinthians com Ralf. Os outros volantes à disposição do técnico Tite no elenco são Maldonado e Jocinei. Outra opção para o treinador é escalar o meia Renato Augusto mais recuado.