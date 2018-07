Corinthians confirma renovação de contrato de Danilo por mais 1 ano

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou nesta terça-feira a renovação de contrato do meia Danilo por mais um ano, prorrogando o vínculo até julho de 2015. O anúncio do acerto já era esperado, depois de que as duas partes encaminharam o acordo em reunião na semana passada.

Inicialmente, a diretoria corintiana planejava oferecer um novo contrato de apenas seis meses. Mas Danilo recebeu recentemente uma proposta do Vitória com término apenas em dezembro de 2015. Diante disso, a renovação com o Corinthians foi fechada em um ano.

Revelado pelo Goiás, Danilo passou por São Paulo e Kashima Antlers antes de chegar ao Corinthians em 2010. Apesar de ter defendido um rival, ele logo virou ídolo da torcida corintiana, tendo participação decisiva nos títulos conquistados pelo clube ultimamente.

Aos 34 anos, Danilo não é mais titular absoluto do Corinthians, mas ainda é peça importante para o técnico Mano Menezes, que defendeu sua permanência no elenco. Como o próprio jogador não tinha interesse em sair, a renovação do contrato foi fácil.

Ao todo, Danilo já disputou 223 jogos com a camisa corintiana, com 24 gols marcados. Desde que chegou em 2010, ele foi campeão do Brasileirão (2011), da Libertadores (2012), do Mundial (2012), do Paulistão (2013) e da Recopa Sul-Americana (2013).