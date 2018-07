Corinthians confirma retorno do técnico Mano Menezes

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou o nome de Mano Menezes como técnico da equipe em 2014. O anúncio oficial foi feito no início da tarde desta quarta-feira, em entrevista coletiva. "Estamos aqui para anunciar oficialmente o que vocês já noticiaram: a partir de janeiro, o treinador do Corinthians será Mano Menezes", disse o diretor de futebol Roberto de Andrade no CT Joaquim Grava.

Mano Menezes assinará contrato de um ano apenas, até 31 de dezembro de 2014, mas ele será apresentado só em janeiro, no início da pré-temporada, dia 3. O nome de Mano já era dado como certo desde o momento em que foi oficializada a saída de Tite, ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro. A diretoria só esperou o término da competição para confirmar a chegada do novo treinador. Roberto de Andrade garantiu que Mano Menezes não foi procurado quando Tite ainda era o técnico.

O substituto de Tite chega ao Corinthians com a missão de reformular o elenco após a péssima campanha no Campeonato Brasileiro, com 17 empates. Dois fatores pesaram na escolha de Mano. O primeiro foi a passagem vencedora do técnico entre 2008 e 2010 pelo Parque São Jorge. Ele tirou o Corinthians da Série B e conquistou os títulos Paulista e da Copa do Brasil.

AMIGO DO REI

O outro fator decisivo foi o bom relacionamento dele com o presidente Mário Gobbi, seu amigo pessoal. Uma parte da diretoria e de conselheiros era favorável à vinda de Oswaldo de Oliveira, do Botafogo. "Qualquer treinador vai sofrer pressão. Surgiram outros nomes, mas só conversamos com Mano, que aceitou prontamente nossa proposta. Tínhamos de contratar alguém que conhecesse o Corinthians, mas que tivesse bagagem."

FRACASSOS

Depois que saiu do Corinthians, Mano dirigiu a seleção brasileira e o Flamengo. E foi mal nos dois trabalhos. Na seleção, custou a encontrar um time, perdeu uma Copa América e a medalha de ouro na Olimpíada de Londres. No Flamengo, de maneira surpreendente, pediu demissão após poucos meses no cargo.