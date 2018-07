Corinthians confirma Ronaldo fora de jogo contra Vasco

O Corinthians confirmou nesta terça-feira que Ronaldo não terá condições de participar do jogo contra o Vasco, domingo, no Estádio do Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante se contundiu durante o primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Vitória, no último domingo, em Salvador, na sua sétima partida consecutiva pela equipe.

Ronaldo também não tem presença garantida no confronto com o Goiás, no dia 5 de dezembro, na rodada final do Brasileirão, em Goiânia. Nesta terça-feira, o atacante realizou um exame de ultra-som que apontou uma pequena lesão na coxa direita, confirmando a previsão inicial do departamento médico corintiano.

Sem Ronaldo, o técnico Tite pode escalar Iarley no setor ofensivo contra o Vasco, repetindo a substituição que ocorreu durante o primeiro tempo do empate com o Vitória. Outra opção é apostar em um ataque mais leve e veloz, com Jorge Henrique e Dentinho, que volta a ficar à disposição do treinador corintiano após cumprir suspensão automática.