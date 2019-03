Corinthians confirma sétimo patrocinador para o uniforme

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira o sétimo patrocinador para seu uniforme. Trata-se da distribuidora de combustível Ale, que estampará sua marca nas laterais da camiseta. O contrato terá vigência de uma temporada e os valores não foram revelados.

O time alvinegro entrará em campo nesta quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, contra a Ferroviária com a camisa atualizada com o novo patrocinador. A partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians empatou o jogo de ida por 1 a 1 e avança à próxima fase com uma vitória simples.

Além da camisa, a Ale também terá direito a expor a marca em placas de campo no Centro de Treinamento Joaquim Grava e no backdrop digital da Arena Corinthians, entre outros locais. "ALE e Corinthians são duas marcas que possuem um marketing agressivo. Tenho certeza que esta parceria trará muitos frutos para o clube e para o patrocinador. Muitas ações promocionais deverão ser desenvolvidas por ambos ao longo do ano”, disse o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, em nota divulgada pelo clube.

A Ale já patrocina a equipe Full Time Sports de Stock Car, que tem Rubens Barrichello como piloto e também o surfista potiguar Jadson André. “Estamos confiantes de que, por meio dessa parceria, aumentaremos ainda mais a visibilidade da ALE junto ao público em todo o país”, destacou o presidente da ALE, Fulvius Tomelin.

Além do novo acordo, o Corinthians tem outros seis patrocinadores: BMG (master), Universidade Brasil (ombros), Positivo (costas), PES (barra frontal), Joli (barra traseira) e Guaraná Poty (calção). O clube ainda está atrás de uma marca para estampar as mangas.

Com os sete anunciantes, o Corinthians deve arrecadar neste ano aproximadamente R$ 40 milhões, sem contar a parceria com a Nike, que é a fornecedora de material esportivo.