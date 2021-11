Corinthians confirma venda de Araos ao mexicano Necaxa; Willian treina normalmente

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira a saída do meia Ángelo Araos. O clube informou que acertou a venda de 50% dos direitos econômicos do atleta com o Necaxa. O jogador, inclusive, já foi liberado para viajar ao México, onde realizará exames e assinará com seu novo clube.

O clube optou por não divulgar os valores da negociação, mas especula-se que giram na casa dos R$ 5,6 milhões. Araos tem 24 anos e atuou em 61 jogos com a camisa alvinegra, com apenas um gol marcado. Ao todo foram: 17 vitórias, 23 empates e 21 derrotas, sendo 26 jogos como titular.

A sua despedida pelo clube aconteceu no dia 12 de setembro, quando o Corinthians empatou com o Atlético Goianiense por 1 a 1, no Campeonato Brasileiro. Ele ficou em campo por apenas quatro minutos. No entanto, não vinha recebendo oportunidade com o técnico Sylvinho.

WILLIAN TREINA

A saída de Araos não foi a única novidade no Corinthians nesta segunda-feira. Principal contratação da equipe para a temporada 2021, Willian treinou normalmente com o grupo e pode ser relacionado para a partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O jogador segue em transição com a preparação física, mas pode aparecer como opção frente ao Flamengo. Por outro lado, Giuliano e Renato Augusto foram preservados para controle de carga.

Com dúvidas na lateral e no meio, Sylvinho deve apostar na seguinte formação contra o Flamengo: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano, Renato Augusto e Roger Guedes; Jô.

A vitória, por 3 a 2, diante do Cuiabá, levou o Corinthians aos 50 pontos, na quinta colocação, cada vez mais próximo de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.