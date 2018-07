Corinthians confirma venda de Edno ao Tigres, do México

SÃO PAULO - O presidente em exercício do Corinthians, Roberto Andrade, confirmou neste domingo, 29, no Estádio do Pacaembu, que o clube fechou a venda do atacante Edno por 2 milhões de euros (cerca de R$ 4,6 milhões) ao Tigres, do México. O jogador vinha defendendo a Portuguesa desde o ano passado e viajará nesta segunda-feira para fazer exames médicos e ser apresentado ao seu novo time.

O Corinthians tem direito a 40% do valor desta venda. Ou seja, embolsará aproximadamente R$ 1,8 milhão na negociação, enquanto o restante do montante será dividido entre Portuguesa e o Banco Banif, parceiro do atleta de 28 anos.

"Foram 2 milhões de euros no total. Achamos que é um valor razoável pela idade do atleta, pelo mercado mexicano, que não é tão agressivo... E para o atleta o contrato é bom também. Tem que ser bom para nós, para a Portuguesa, para o parceiro dele, que é o Banco Banif, e para o atleta. Foi um bom negócio", ressaltou Andrade.

Por meio de nota oficial, a Portuguesa também confirmou a ida de Edno para o Tigres e por isso acabou sendo liberado da partida em que o time venceu o Guaratinguetá por 2 a 1, no último sábado à noite, no Canindé, pelo Campeonato Paulista. "A Associação Portuguesa de Desportos deseja boa sorte ao jogador e agradece pelos excelentes serviços prestados ao clube, deixando as portas abertas para um possível retorno", disse o comunicado publicado pela Lusa.

O contrato de Edno com o Corinthians iria até setembro de 2013, sendo que o atacante estava emprestado à Portuguesa até maio de 2012. Agora, porém, ele não tem mais vínculo com os dois clubes e irá defender o atual campeão mexicano.