Corinthians conquista o décimo título mundial de clubes do Brasil

SÃO PAULO - Ao ganhar o seu segundo título mundial, o Corinthians aumentou para dez o número de conquistas brasileiras na competição de clubes mais importante do futebol.

O primeiro time nacional a levantar o troféu de melhor do mundo foi o grande Santos, de Pelé, Em 1962, o esquadrão santista derrotou o português Benfica na decisão, que à época era disputada em melhor de três partidas, com ida e volta. No ano seguinte, o Santos voltou a dominar o mundo e conquistou o bicampeonato ao derrotar o gigante Milan, da Itália.

Após o Santos ratificar a sua condição de um dos melhores clubes da história, o futebol brasileiro passou por uma grande seca de títulos mundiais. Apenas em 1981, o Brasil voltou a se dar bem no Mundial de Clubes. E o responsável por isso foi o Flamengo, liderado pelo craque Zico. Com um futebol envolvente, os cariocas golearam o inglês Liverpool por 3 a 0, com a disputa já sendo em solo japonês.

Dois anos depois, foi a vez do Grêmio ser campeão mundial. Com dois gols de Renato Gaúcho, o time venceu o alemão Hamburgo por 2 a 1 e levou à loucura os seus fãs no Rio Grande do Sul.

Para quem imaginava que aquela década seria de total domínio brasileiro, foi uma grande decepção. O Brasil voltaria a ver um clube nacional ser campeão mundial apenas em 1992. Treinado pelo saudoso Telê Santana, o São Paulo conquistou o mundo liderado pela estrela de Raí. O ex-meia marcou os dois gols do triunfo sobre o Barcelona por 2 a 1, no Japão. No ano seguinte, em 1993, o clube levou o bicampeonato ao vencer o italiano Milan por 3 a 2.

Após as glórias são-paulinas, o futebol brasileiro fracassou nas tentativas seguintes ao perder os duelos para os poderosos europeus em 1995 (Grêmio), 97 (Cruzeiro), 98 (Vasco da Gama) e 99 (Palmeiras).

Pouco depois da derrota do Palmeiras, a Fifa decidiu organizar pela primeira vez, em janeiro de 2000, no Brasil, um Mundial de Clubes. Até então, desde 1980, a disputa era feita no Japão e reunia apenas o campeão da Libertadores da América e o ganhador da Copa dos Campeões da Europa. A partir daquele momento, todos os continentes seriam representados na competição. E, dessa forma, o Corinthians, então campeão brasileiro, foi escolhido como representante do país-sede. E, batendo o Raja Casablanca, do Marrocos, empatando com o espanhol Real Madrid, e vencendo o asiático Al-Nasr, o Alvinegro alcançou à final, diante do Vasco do Gama, no Maracanã. Após empate por 0 a 0, no tempo normal e na prorrogação, o Corinthians venceu na disputa dos pênaltis, conquistando o seu primeiro Mundial.

Por problemas internos, após o Mundial de Clubes de 2000, a Fifa demorou cinco anos para voltar a organizar a competição envolvendo equipes de todo o planeta. Apenas, em 2005, no Japão, a contenda voltou a ser jogada. E, logo no seu retorno, um brasileiro triunfou. Liderado pelo goleiro Rogério Ceni, eleito o melhor atleta do campeonato, o São Paulo superou o Al-Ittihad, da Árabia Saudita, na semifinal, e, na grande decisão, com gol do volante Mineiro, o Tricolor bateu o inglês Liverpool por 1 a 0, levando o seu terceiro título mundial, uma marca inédita no Brasil.

Embalado pela conquista do seu primeiro título da Libertadores, o Internacional conseguiu também o seu primeiro Mundial. Em 2006, ano seguinte ao triunfo são-paulino, os gaúchos mostraram um futebol muito eficiente e contaram com um herói improvável para ganhar do Barcelona, do então melhor jogador do Mundo, Ronaldinho Gaúcho. O autor do gol da vitória por 1 a 0 foi o contestado meia Adriano Gabiru. O título do Inter foi o último brasileiro antes da consagração corintiana neste domingo.

TÍTULOS MUNDIAIS DOS BRASILEIROS

1962 - Santos

1963 - Santos

1981 - Flamengo

1983 - Grêmio

1992 - São Paulo

1993 - São Paulo

2000 - Corinthians

2005 - São Paulo

2006 - Internacional

2012 - Corinthians

VICE-CAMPEONATOS MUNDIAIS DO BRASIL

1976- Cruzeiro (derrota para o alemão Bayern de Munique)

1995 - Grêmio (derrota para o holandês Ajax)

1997 - Cruzeiro (derrota para o alemão Borussia Dortmund)

1998 - Vasco da Gama (derrota para o espanhol Real Madrid)

1999 - Palmeiras (derrota para o inglês Manchester United)

2000 - Vasco da Gama (derrota para o Corinthians)