Corinthians conquista o mundo após cinco anos do rebaixamento

YOKOHAMA - No dia seguinte ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o então presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, convocou uma entrevista coletiva no Parque São Jorge e, provocador, disse: “Que tirem sarro agora. A partir de amanhã, ninguém mais tira sarro”. O recado do dirigente aos torcedores rivais era que eles aproveitassem o momento mais dolorido da história do clube porque o Alvinegro logo daria a volta por cima. E deu. Hoje, inclusive, quem é motivo de piadas é o arquirrival Palmeiras, rebaixado para a Série B.

Daquele 3 de dezembro de 2007 até agora, nenhum clube brasileiro foi tão vitorioso como o Corinthians. Excluindo a Série B (título que no Parque São Jorge ninguém se orgulha de ter conquistado), o Alvinegro faturou Campeonato Paulista (2009), Copa do Brasil (2009), Campeonato Brasileiro (2011), Libertadores (2012) e agora o Mundial. Uma escalada impressionante em um espaço de tempo tão curto. O único ano sem título foi 2010, justamente o do centenário do clube.

“A partir de 2008, começamos a traçar um plano de metas para o clube. O primeiro objetivo era recolocar o time na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, depois era fazer com que brigássemos por títulos em condições de igualdade com qualquer outro clube. Em seguida, a meta era voltar à Libertadores e tornar o Corinthians um clube internacional. Passo a passo alcançamos os nossos objetivos”, gaba-se o presidente Mário Gobbi.

Em 2007, o cenário no Parque São Jorge era caótico. Afundado em dívidas e sem nenhuma credibilidade no mercado, o Corinthians estava nas páginas policiais por causa da mal sucedida pareceria com a MSI. Para reorganizar as finanças, o clube resolveu apostar na força de sua torcida. A frase “eu nunca vou te abandonar” saiu das arquibancadas e virou mote para o lançamento de uma linha de produtos. A crise virou uma oportunidade de crescimento e logo de cara foram vendidas 100 mil camisetas, que renderam aos cofres do clube R$ 2,5 milhões. Hoje, esse dinheiro pode não parecer muito para as finanças do Corinthians, mas na época foi fundamental para que se iniciasse o planejamento para a Série B.

A diretoria foi a Porto Alegre contratar o técnico Mano Menezes, badalado por ter levado o Grêmio à final da Libertadores daquele ano. E o casamento deu certo. Em 2008, o Corinthians esteve muito perto de conquistar a Copa do Brasil (perdeu na decisão para o Sport) e voltou à Série A do Nacional com sobras.

O grande salto veio com a contratação de Ronaldo no final de 2008. Junto com o seu carisma e apelo popular, o Fenômeno levou ao clube patrocinadores. Logo nos seus primeiros seis meses no clube, o atacante levantou duas taças. Ali, o Corinthians se consolidada novamente entre as equipes fortes mais do País. O time era bom, competitivo e arrastava multidões aos estádios. O Corinthians voltava a se Corinthians.

O ano de 2010 era para ser perfeito, afinal era o do centenário do clube. A equipe, porém, acabou naufragando na Libertadores e foi eliminada pelo Flamengo em pleno Pacaembu. Como consolo, pelo menos saiu aplaudida de campo por causa do esforço dos seus jogadores. Mano, então, foi para a seleção brasileira substituir Dunga. Para o seu lugar foi contratado Adílson Batista. Em 17 partidas, ele conquistou apenas sete vitórias, perdeu seis e empatou quatro. Não resistiu e acabou demitido – foi o único técnico desde 2007 demitido no Corinthians.

Foi quando chegou Tite ao Parque São Jorge. Era a segunda passagem do treinador pelo clube que comandara em 2004 e 2004. Na reta final do Brasileirão, o máximo que ele pôde fazer foi garantir a vaga na Libertadores.

Em 2011, as esperanças estavam renovadas. Com Ronaldo e Roberto Carlos, a Fiel apostava que dava para ser campeão continental, mas veio a decepção de ser eliminado diante do inexpressivo Tolima. Em uma decisão incomum no mundo do futebol, a diretoria resolveu manter Tite no cargo. A escolha mostrou-se correta no fim do ano com o título brasileiro.

O clube estava de volta ao topo do futebol brasileiro, mas ainda faltava o tão sonhado título da Libertadores, que, enfim, veio este ano. O Corinthians, porém, queria mais. E conseguiu ontem no estádio de Yokohama.