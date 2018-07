Corinthians consegue alvará e Arena ganha mais 1,6 mil lugares

O estádio Itaquerão ganhou 1,6 mil novos lugares depois que o Corinthians conseguiu alvará na Prefeitura de São Paulo para aumentar a capacidade do setor Norte. O local fica atrás de um dos gols e recebe as torcidas organizadas. Com a mudança, a arena passa a poder receber até 49 mil torcedores. A informação foi confirmada pelo Estado nesta quarta-feira.

Desde o ano passado, o setor Norte não possui cadeiras. A retirada foi um pedido das organizadas, que gostam de assistir aos jogos em pé. A alteração permitiu o aumento da capacidade do local de 7,4 mil lugares para 9 mil. O alvará, no entanto, só saiu agora.

No jogo contra o Flamengo, no último domingo, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram vendidos 9.027 ingressos naquele setor. A partida registrou recorde de público no Itaquerão, com 43.515 pagantes.