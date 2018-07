Corinthians consegue liberação parcial de setor para jogo de quarta

O Corinthians conseguiu na Justiça a liberação parcial do setor norte do Itaquerão para o jogo com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O clube não informou a quantidade de ingressos, porém amenizou a punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por confusões entre membros de torcidas organizadas e policiais durante o clássico com o Palmeiras.

Os conflitos, além de uma briga no intervalo, incluíram também o uso de sinalizadores durante o hino nacional antes da partida. Os dois casos foram no setor que costuma abrigar as organizadas. Na partida do último domingo, com o Fluminense, o local permaneceu vazio. A restrição levou a arena a receber o menor público da história, cerca de 19 mil pagantes.

A punição valeria até o setor apresentar condições de segurança e comprovar reparos no local. Apesar da liberação parcial, não haverá venda de ingressos para as torcidas Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel. Já as demais agremiações uniformizadas foram transferidas para outro setor.