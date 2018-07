Corinthians conserta parte do teto que desabou no Itaquerão

O Corinthians já providenciou os reparos necessários na parte do teto no nível 5 que havia caído no setor Oeste do Itaquerão na semana passada. Os torcedores circulam normalmente pela área na noite deste sábado, quando será realizada a partida contra o Oeste pelo Campeonato Paulista. A estrutura danificada fica no saguão principal do setor, um dos mais valorizados da arena. A previsão inicial era de que os reparos seriam feitos em duas semanas.

Na última quinta-feira, a Polícia Militar fez vistoria no local e liberou o estádio para receber a partida. De acordo com a construtora Odebrecht, parte do forro de gesso e madeira, com 9 metros x 3,5 metros, desprendeu-se da laje de concreto. O material caiu no piso, mas ninguém se feriu. Havia a possibilidade de a PM isolar alguma área ou pedir para o Corinthians modificar o acesso da torcida no prédio Oeste, mas não foi a constatada a necessidade de fazer mudanças.

A queda de uma placa de gesso e madeira causou muita surpresa. No clube, dirigentes tratam o problema como um caso isolado, que não possui relação com os as infiltrações que têm aparecido no estádio, principalmente nos banheiros e lanchonetes.

Palco da abertura da Copa do Mundo, o Itaquerão foi inaugurado em maio de 2014. Em setembro do ano passado, a construtora Odebrecht anunciou que as suas atividades no local estavam encerradas e retirou os seus operários do estádio. Para o Corinthians, porém, a obra ainda não estava totalmente concluída. O Itaquerão custou R$ 1,1 bilhão.