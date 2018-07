Corinthians consulta Anzhi para ter Jucilei de volta na próxima temporada

SÃO PAULO - O Corinthians pode ter uma velha/nova novidade para a temporada de 2014. Trata-se do volante Jucilei, que atuou pelo clube de 2009 a 2011, quando se transferiu ao Anzhi Makhachkala, da Rússia. Nesta segunda-feira, durante evento no Memorial do clube alvinegro, em São Paulo, o diretor de futebol Roberto de Andrade revelou que uma consulta foi feita ao time russo para saber a possibilidade de recontratar o jogador.

"Fizemos uma consulta e estamos aguardando. Aí vamos ver se dá ou não para contratá-lo. Ele (Jucilei) é um jogador interessante porque já trabalhou conosco", disse Roberto de Andrade, que lembrou que a negociação, se acontecer, promete ser complicada. "É difícil. Não vamos nos esquecer que eles (Anzhi) pagaram 10 milhões de euros pelo Jucilei".

A esperança do dirigente corintiano é o clube da Rússia pedir menos do que pagou para ter o volante em 2011. Sem o dinheiro do bilionário russo Suleiman Kerimov, que resolveu nesta temporada parar de injetar recursos, o Anzhi está se desfazendo de seus principais jogadores. Dois deles, o meia Willian (ex-Corinthians) e o atacante camaronês Samuel Eto´o, foram negociados com o Chelsea.

"Não sei quanto eles (Anzhi) vão pedir para negociar o Jucilei. Quem sabe não consigamos baixar o preço", afirmou Roberto de Andrade, que tem reclamado dos altos salários pedidos e das muitas exigências feitas em negociações de jogadores.

O diretor de futebol fez questão de ressaltar que, até mesmo no caso de Jucilei, as contratações corintianas só serão anunciadas oficialmente em janeiro, quando os jogadores se reapresentarão - no dia 3 - e o técnico Mano Menezes será apresentado. "Antes no Natal é difícil. Temos andado (nas negociações), mas fica para janeiro", disse.

Além de Jucilei, Roberto de Andrade voltou a falar sobre os nomes do atacante Marcelo, do Atlético Paranaense, e do lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique. "10 milhões de euros pelo Marcelo é impossível. Já o Bayern pediu para falar sobre o Rafinha só depois do Mundial (de Clubes da Fifa, no Marrocos)", finalizou.

EVENTO

Na noite desta segunda, dois livros foram lançados no Memorial do Parque São Jorge. "Obrigado, Tite", do fotógrafo Daniel Augusto Jr., conta a passagem do técnico pelo Corinthians em fotos. Já "1990 - A raça e o talento do Corinthians conquistaram o Brasil", de Ricardo Taves, Diego Salgado e Renato Nalesso, mostra uma visão inédita do título do Campeonato Brasileiro daquele ano, a primeira conquista nacional do clube.