Corinthians conta com apoio da torcida em Belém

Depois de nove anos o Corinthians voltará a jogar em Belém e a expectativa da equipe é que para o jogo desta quarta-feira, contra o Goiás, no Mangueirão, a torcida local esteja a seu favor. O lateral-direito Fagner afirmou nesta terça que o time costuma a atrair seguidores quando atua em campo neutro e relembrou a importância da partida, que pode colocar o clube no G-4 do Brasileirão.

Com a mesma pontuação com o Inter e um jogo a menos, o Corinthians entra no bloco principal da competição mesmo que empate em Belém. "A gente sabe que faz muito tempo que o Corinthians não joga lá. Então esperamos que o torcedor esteja do nosso lado e que faça a diferença a nosso favor", disse o lateral após o treino desta terça. O técnico Mano Menezes definiu os titulares em uma atividade fechada para os jornalistas.

A última vez em que o Corinthians jogou na capital do Pará foi em outubro de 2005, também pelo Brasileirão. Na ocasião, o time ganhou por 2 a 0, gols de Rosinei e do argentino Carlos Tévez. A distância até a cidade é bem maior do que se a partida desta quarta-feira fosse em Goiânia e impôs aos jogadores algumas preocupações. "Temos que nos alimentar bem no hotel, estar concentrados e descansar para que esse fator não atrapalhe", afirmou Fagner.

O provável time do Corinthians para enfrentar o Goiás deve ser escalado com: Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Ralf, Elias, Bruno Henrique e Renato Augusto; Malcom e Luciano.