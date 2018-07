Corinthians conta com Guerrero para oitavas de final da Libertadores

O atacante peruano Paolo Guerrero, que recebeu alta do hospital na sexta-feira depois de se recuperar de um quadro de dengue, assistiu a eliminação do Corinthians no Paulistão das arquibancadas da arena em Itaquera.

Após a derrota nos pênaltis para o Palmeiras, o técnico Tite evitou dar prazo para o retorno de seu principal atacante. Mas o departamento médico do clube indicou que o peruano deve retornar aos treinos na próxima quarta-feira (22).

A partir daí, o atacante terá uma semana para recuperar a forma física. O Corinthians, que na quarta (22) enfrenta o São Paulo pela Libertadores, já está classificado para as oitavas de final da competição.

O rival e a data das oitavas ainda não estão definidos. É possível que o primeiro jogo já seja disputado na próxima semana. Se Guerrero se recuperar dentro do prazo, como prevê o departamento médico, o atacante poderia reforçar a equipe no primeiro jogo do mata-mata.